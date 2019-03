Demografi. Vi kan ikke blive ved at skære

Lokaldebat: Gang på gang har jeg i byrådssalen og på udvalgsmøder opfordret flertallet i Assens Byråd om at temasætte vores demografi-udvikling.

Vi får flere og flere ældre, og vores ældre bliver ældre.

Vi får færre og færre i den arbejdsdygtige alder.

Vi får flere og flere børn.

Vores befolkningssammensætning har form som et timeglas - og det er en alvorlig trussel for vores fremtidige økonomi. Vi skal - samlet i byrådet - arbejde med, også på den korte bane, prioriteringer, der kan hjælpe med til:

- at alle børn lykkes - en god fremtid for vores kommune

- at vores ældre har det godt, mindske ensomheden, højne forebyggelsesindsatserne, og sikre at vores ældre så sent som muligt får brug for hjælp.

Kan vores Vision 2030 klare det? Måske, men det er nu og her, vi står med store udfordringer, så vi kan ikke læne os tilbage og vente på bedre tider.

Vi har store økonomiske udfordringer i Assens Kommune, og de store besparelser tages pt. af flertallet bestående af V, SF, K og R på velfærdsområderne. Vi skærer i vores tilbud på børne- og ungeområdet, og vi skærer voldsomt i velfærden til vores svageste borgere i form af ringere serviceniveauer i hjemmeplejen og på vores bosteder (bl.a. for handicappede).

Vi kan ikke opnå en bedre befolkningssammensætning, øget sundhed, højere livskvalitet, færre ensomme og dermed et bedre skattegrundlag ved at blive ved med at skære i vores velfærdsydelser.