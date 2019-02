Delte meninger om byggefelt ved Assens Havn

I foråret 2018 fik Assens Kommune tilsagn om støtte fra Realdania til udarbejdelse af en udviklingsplan under projekt "Hovedbyer på forkant". En politisk styregruppe og en interessentgruppe har i samarbejde med rådgivere arbejdet med potentialer, udfordringer og visioner for Assens by. Planen forventes behandlet i byrådet i april og sendes i høring i maj. Endelig vedtagelse i juni. Åbningstrækket - etablering af havneplads, etablering af et moderne bibliotek i det tidligere rådhus og en omlægning af Sdr. Ringvej - er beregnet til at koste 20 mio.

Hellere en torveplads

Morten Tukjær, som er indehaver af både Havnegrillen og Strandporten Local Food, er imod byggeri på parkeringspladsen.

- Jeg synes, man hellere skulle lave en torveplads der, så det bliver et sted at opholde sig. Det vil være synd at bygge noget, der går i højden. Hvis man vil have Østergade til at hænge sammen med havnen, vil den akse, der er, lukke sig til i stedet for at åbne op, mener han.

- Jeg er ikke imod flere forretningsdrivende ved havnen, for selvom det kan øge konkurrencen, kan det også trække flere mennesker til. Den slags er altid tveægget. Men jeg synes, der er mange andre steder langs havnefronten, hvor det kunne være mere oplagt, siger han.