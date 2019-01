Assens: Bor du i Ny Adelgade i Assens, så har du måske svært ved at læse dette.

For Energi Fyn er ved at foretage noget arbejde, som betyder at visse ejendomme i Ny Adelgade og i området er uden strøm torsdag til ud på eftermiddagen. Det oplyser Bjarne Madsen, driftsassistent hos Energi Fyn.

- Det er et skab, der er ved at blive skiftet, som der er fejl i, siger han.

Arbejdet skulle være færdigt klokken 15, men bliver det nok før, lyder meldingen heldigvis fra Bjarne Madsen.