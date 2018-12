Debat: Vi skal ikke have vindmøller

Det glædede mig at læse i Lokalavisen, at Naturfredningsforeningen skarpt kritiserer miljøvurderingen (af vindmølleparken i Lillebælt, red.).

Cowi rapporter - ak ja. Ikke første gang man hører, at de kan være "specielle".

Har man mon informeret borgmester Erik Lauritzen om, at da møllerne kommer til at stå tæt på to kyster, kan han risikere at få op til 40 procent mindre strøm, end hvis det havde været møller i Nordsøen? Det har jeg nemlig fået oplysninger om fra flere universitetsfolk baseret på undersøgelser i forbindelse med andre planer om vindmøller i de indre farvande, men som altså, blandt andet på grund af undersøgelserne, blev opgivet.

Tænk på, der også kan være turistsejlbåde, der har været i Sønderborg, som også bliver mere end sure, når de vil i det Fynske Øhav og så skal vride sig imellem sådan nogle uhyrer.

Og ingen tvivl om, at de mange fiskere langs kysten her og på Helnæs ikke vil have det godt med larmen, for jeg har fået at vide, at man er i gang med nye undersøgelser, der viser, at larmen fra uhyrerne er betydeligt værre, end man tror i dag.

Endvidere: hvad tænker byrådskvinderne dog på at bakke op om den Radikale med dette, som vil være uhyre dårligt for Assens Kommunes turisme, hvor vi vil få et dårligt ry i udlandet.