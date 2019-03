Debat: Skinnecykler bør være for flere

Der er jo noget særligt over den gamle banestrækning og især over skinnecyklerne, som genererer turismeindtægter i kommunen gennem frivilligt arbejde.

Der er andre steder, at udtjente banelegemer giver grundlag for friluftsliv og turisme, hvilket er godt for kommunernes indtægter og folkesundheden generelt.

Stampet stenmel eller andet brugbart materiale, der er knapt så dyrt som asfalt, mellem skinnerne ville være et oplagt valg, når banen skal videreudvikles. Så kan gående, løbere, barnevogne, cykler, etc. færdes på den fine strækning og få en god oplevelse. Monter kraftige ringeklokker på skinnecyklerne, så andre der færdes på banen kan komme sikkert af vejen, når skinnecyklerne kommer.

For det ene bør ikke udelukke det andet, og man kan vedligeholde og opdatere de små rastesteder, der allerede er på ruten.

Det behøver ikke være så kompliceret eller dyrt, at flere brugere kan få glæde af banen.

Det er lokal udvikling til gavn for både turisme og folkesundhed i Assens Kommune, som ikke koster kassen i en tid, hvor budgettet er stramt.