Debat: Kunst i Kiwi

En gruppe borgere har taget initiativ til at stable et byværksted på benene ud fra devisen "Art i Assens".

Dette er et prisværdigt initiativ, som vi alle bør støtte, for Assens kan bruge al den kunst og aktivitet, som kan stables på benene.

Jeg tillader mig her at minde vore lokale politikere om, at der er en tendens til at gøre økonomi til målet for enhver opgave, hvor økonomi blot altid er midlet.

Et vigtigt middel ja, bestemt, men kun midlet, hvor borgernes velfærd og trivsel til enhver tid må være målet.

Derfor opfordrer jeg hermed alle til at støtte dette fine projekt og ikke mindst vores lokale politikere.