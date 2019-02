Debat: Kig mod Gribskov

Lokaldebat: Allerede under budgetforhandlingerne sidste år besluttede byrådet i Gribskov Kommune, Nordsjælland, at hæve indkomstskatten med 0,8 procent. Budgetaftalen er indgået af et stort set enigt byråd. Kun en enkelt løsgænger var udenfor aftalen.

Denne historie er interessant, fordi Gribskov Kommune både med hensyn til befolkningstal, demografisk sammensætning og budget ligner Assens Kommune. Ligeledes har Gribskov samme problemer med udligningsreformen som Assens. Den stod også i en situation, hvor kassen ville løbe tom, hvis ikke man tog ansvar.

Derfor valgte man, på trods af advarsler, at sætte indkomstskatten op i stedet for at forvente, at regeringen fik rettet op på udligningsproblemerne. Man gjorde det bl.a. for at undgå at skulle lukke kommunens eneste dagtilbud for demente og slække på plejeniveauet, som ellers var planen i Gribskovs udarbejdede genopretningsplan. Og man accepterede så konsekvenserne - manglende udligningskompensation og tilbagebetaling af 75 procent af den forøgede indtægt det første år, svarende til 200 mio ud af et budget på 2,5 mia.

Se, dét er ansvarlig politisk prioritering. Og indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og lokallisten Nyt Gribskov. Et samlet byråd. Stort set enstemmigt.

Hvornår har der sidst været et reelt flertal bag et budget i Assens Kommune?