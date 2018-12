Debat: Et hårdt år for SSU

Det har været et hårdt år i Social og Sundhedsudvalget (SSU). Det berører udvalget dybt med de prøvelser, vi har været igennem med at finde besparelser for at få økonomien til at gå op.

Vi har besøgt forskellige institutioner i år og vil fortsætte i 2019 for at få "hånden på kogepladen". Vi har kun oplevet velfungerende institutioner med dygtige medarbejdere. Det gør bestemt ikke spareøvelserne lettere. Vi vender og drejer alt for at finde steder, hvor det gør mindst ondt. Vi kan jo ikke bruge penge vi ikke har.

Derfor bliver jeg også harm, når enkelte partier i byrådet prøver at give det udseende af, at der i andre udvalg ikke skal spares, og at der her ligger penge, man blot kunne flyttes over til SSU. Gid det var så vel. Sandheden er desværre, at der hele vejen rundt i alle udvalg skal spares, og alle udgifter, der kan skubbes, er sendt over i de kommende år. Vel vidende, at man skubber nye udfordringer foran sig.

Uden at det skal være nogen beklagelse, har vi trods store arbejdsbyrder i udvalgene også sat vores egen lønning ned. På samme måde har vi i år i SSU valgt ikke at holde en beskeden julefrokost for at spare hver en øre.

En væsentlig del af de økonomiske problemer skyldes ikke overforbrug, men også at vi af staten får pålagt store merudgifter til medfinansiering af sygehusdriften. Vi mangler en mere retfærdig udligningsreform, så vi ikke skal "sutte på lappen" i landkommunerne medens f.eks. flere vestegnskommuner slipper for de realiteter, som vi andre oplever lige nu.

Det er mit håb, at vi får et bedre 2019.