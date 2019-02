Debat: Besparelser er en skændsel mod ældre og personale

Lokaldebat: Aldrig har der været talt så meget om rengøring som i denne tid i Assens Kommune. Det er tankevækkende, at det overhovedet er nødvendigt. Renlighed og god hygiejne i år 2019 burde være en selvfølge og ikke et emne til diskussion.

Mangel på omsorg er et langt større problem for gamle og syge borgere. Alderdom kombineret med sygdom er blevet vores mors skæbne. Alder i sig selv burde ikke være et problem, men når det kombineres med sygdom og gør det umuligt at klare sig selv, resulterer det for mange i, at de må ende deres dage på et af kommunens plejehjem.

Assens Kommune har, med nye besparelser på området, vist, hvor respekten og prioriteringen af en god hverdag er. Den er ikke tilstedeværende. Det er ikke mindre end en skændsel, hvad der foregår.

Det er ikke kun en skændsel for plejehjemmets beboere og de i ældre i kommunen, i dette tilfælde vores mor. Det er også en skændsel for det meget belastede personale, der hver dag må gå hjem fra arbejde med følelsen af ikke at have gjort arbejdet godt nok.

Det er derfor ikke personalet, vi anklager, det er deres arbejdsvilkår og deraf følgende omsorgssvigt af de aller svageste i samfundet: de ældre og de syge.

Vores mor har kun et eneste behov tilbage i sin fremskredne alzheimer-sygdom; nærhed og omsorg i rigelige mængder, en hånd at holde i, fornemmelsen af liv omkring sig, stemmer der fastholder hende i, at hun stadig er levende. Grundlæggende behov så som personlig hygiejne, at være velsoigneret og selvfølgelig bo i rene omgivelser er en del af et menneskes værdighed.

Disse meget beskedne vilkår er ikke til stede for vores mor og mange andre gamle og syge i Assens Kommune. Alderdom får en hel ny betydning i en tid, hvor velstand ikke har været større, men hvor prioritering af medmenneskelighed og respekt for de ældre ikke er eksisterende. Vores mor er dømt til at være overladt til sig selv i mange timer.

"Men de er der, vi ser dem bare ikke" citat fra ÆblePosten

Aktiviteter for den enkelte borger er sparet helt væk. Dvs. de dårligste beboere, som ikke kan deltage i sociale sammenhænge på grund af fremskreden sygdom, må klare sig selv. Vi håber ikke, kan ikke tro, det er faglige overvejelser, der ligger bag disse tiltag. Prioriteringen og fravalg af hjælp til de aller svageste må være sket ud fra tanken om, at de ældre og de demente ikke evner at protestere.

Hvordan kan det ske i et velordnet samfund?

Assens Kommunes Eden-teori, der har til opgave at eliminere, ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed ved hjælp af kærligt samvær, kommer til at fremstå som en teori for teoriens skyld.