Debat: Assens bør samarbejde med Sønderborg om vindmøller

Så raser debatten om vindmøller igen, og som altid ude af proportioner. Det er let at være imod politisk, når afgørelsen ikke ligger i Assens Byråd, men i Energistyrelsen.

Sønderborg har store ambitioner på klimaområdet, og jeg ville ønske, at det samme var tilfældet i Assens. Det har vi i ord, mens det kniber, når det kommer til handling, skønt vi bakker op om Energiplan Fyn, og skriver i Vision 2030, citat: "Derfor har vi en grøn og bæredygtig profil!"

I 2012 afgav Assens Miljø- og Teknikudvalg høringssvar til Energistyrelsen vedr. Lillegrund, og vi var meget positive og så store potentialer for bidrag til CO2-reduktion i Assens. Desuden ville vi fremme samarbejdet med andre kommuner o.a., og så mulighed for grøn vækst i hele regionen.

Og ja, høringen gjaldt også vindmøller på 200 m. Desuden bakkede et nedsat Klimaforum positivt op efter møde med Projekt Zero. Af det nuværende byråd var 13 med i 2012, heraf to i Miljø- og Teknik og seks i Klimaforum.

Lillegrund blev ikke udpeget af staten, hvorfor det er helt legalt, at Sønderborg ser muligheden der. Miljøundersøgelserne er ved at være færdige, de foreløbige konklusioner peger på, intet er til hindring for vindmøllerne.

Erhvervslivet er imod. Tænk, hvis et firma fik positivt kommunalt tilsagn, og efter seks år blev mødt med et beklager, vi mente det ikke. Så ville DI-undersøgelsen lyse rødt.

Ros til Sønderborg Byråd for at stå sammen om den nødvendige grønne linje. Og Assens, lad os nu få noget positivt ud af det, som vi ikke selv kan beslutte!