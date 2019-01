De spiller alt hvad de kan...

Glamsbjerg: Hans Mydtskov, Mads Dyrst og Mads Nørgaard spiller alt, hvad de kan. De spiller det bedste, de ved, det bedste de ikke ved, og det bedste de har lært.

Sådan indleder sognebladet for Glamsbjerg og Køng omtalen af koncerten i Glamsbjerg Kirke torsdag den 24. januar med tre musikere.

Undervejs i koncerten vil trioen gøre holdt i Højskolesangbogen, The Real Book of Jazz og Sgt. Peppers, og trioen er kendt for at presse deres musikalitet til det yderste og finde nye lyde og veje på deres instrumenter.

Koncerten begynder klokken 19.30. /SP