De små synger sammen

Assens: Assens Sangkraftcenter (ASK) arrangerer torsdag 12. september syng-sammenfællesskab.

De sker i ramme af Små Synger Sammen, der er en stor fælles sangdag for alle førskolebørn i hele landet.

Dagen holdes hvert år anden torsdag i september og har tradition for at samle rigtigt mange førskolebørn via deltagelse fra dagplejegrupper, daginstitutioner og biblioteker. Torsdag 12. september kl. 9.30 kommer Kristine, der er sanglærer ved Assens Musikskole og sangkonsulent, til Børnehaven Uglebo på Kaj Nielsens Vej 2 i Glamsbjerg. Kl. 10.30 gæster hun Børnehaven Østerled i Assens.

Dagplejere omkring institutionerne er også inviteret. Begge steder er alle 0-6-årige med deres voksne velkomne.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig til Kristine Eiler Ernst.