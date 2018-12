Danskerne mener: Spritkørsel er uacceptabelt

Michelle Laviolette er seniorprojektleder ved Rådet for Sikker Trafik. Foto: Rådet for Sikker Trafik

Seniorprojektleder hos Rådet for Sikker Trafik Michelle Laviolette fortæller, at der er sket en kulturændring blandt danskerne de seneste 10 år, når det gælder spritkørsel.

Statistikken for antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i ulykker med spritkørsel taler egentlig sit eget tydelige sprog. Antallet af sådanne ulykker er i perioden 2013-2017 faldet med 27 procent, og Michelle Laviolette, der er seniorprojektleder hos Rådet for Sikker Trafik, fortæller, at der de seneste 10 år er sket en reduktion på cirka 60 procent. - Udviklingen er helt rigtig og vigtig, men de seneste par år er udviklingen stagneret. Det går ikke så meget fremad, som de sidste år, og det er noget, som vi skal holde øje med, siger hun. Der er ifølge Michelle Laviolette flere grunde til, at danskerne er blevet bedre til at lade være med at sætte sig bag rattet i alkoholpåvirket tilstand. - 96 procent af danskerne mener, at det er socialt uacceptabelt at køre, når man er fuld. Det er virkelig noget, man tager afstand fra. - Du kan sagtens sidde ved middagsbordet og fortælle om, hvor træls det var at blive blitzet, fordi du kørte for stærkt. Men den snak vil du aldrig høre om spritkørsel, fordi det er blevet så uacceptabelt. Og det gør noget ved adfærden, siger hun.

Folk skammer sig I takt med at spritkørsel er blevet mere uacceptabelt blandt danskerne, ser Rådet for Sikker Trafik også, at spritbilisterne i højere grad skammer sig over, at de har kørt bil, selvom de var fulde. - Vi hører fra nogle af dem, der bliver taget for spritkørsel, at når de skal tage det obligatoriske kursus om alkohol og stoffer i trafikken, så vælger de ofte at tage det i en anden region, end der hvor de er tilknyttet, fordi de ikke vil møde nogen, de kender. - Det er så tabubelagt, og de skammer sig. Og det handler om, at vi som gruppe i Danmark ser det som uacceptabelt, siger Michelle Laviolette. Ifølge hende er en af de helt store udfordringer den måde, vi er sammen på. - Vores udfordring er vores forhold til alkohol. Der er lang vej endnu, hvis der skal ændres mere på antallet af spritbilister, fordi vi som danskere er sammen på en måde og hygger os på en måde, hvor alkohol ofte har en central placering.

Fart og sprut Der er flere forskellige kombinationer, der gør, at trafikulykker kan blive voldsommere, når der er spiritus involveret. - Generelt er farten den helt store faktor i forhold til, hvor alvorlig ulykken bliver. Ulykkerne sker ofte i en kombination af, at man var fuld, kørte for stærkt og var uopmærksom, siger Michelle Laviolette. Der er nemlig ingen tvivl om, at man bliver en dårligere bilist af at have indtaget alkohol. - Vi bliver langsommere til at reagere, vi bliver dårligere til at træffe gode beslutninger, og vi ser dårligere, fordi alkohol giver os tunnelsyn. Derfor er der større risiko for, at man overser en cyklist, fordi man kører med skyklapper på, siger Michelle Laviolette.

Er du i tvivl? Michelle Laviolette har et godt råd til, hvad man selv skal være opmærksom på, inden man sætter sig bag rattet, hvis man har drukket alkohol. - Det er bedst at finde ud af, hvordan man kommer sikkert hjem, inden man tager afsted, og mens man stadig er ædru. - Hvis man tager bilen, så frister den også, når man skal hjem. Og så kan man komme til at træffe en rigtig dårlig beslutning, som kan have alvorlige konsekvenser, siger hun. Derudover kan det være et svært regnestykke at finde ud af, hvor meget man egentlig kan drikke, før man ikke længere kan køre. - Hjernen er så smart indstillet, at den kompenserer i løbet af aftenen for den alkohol, man indtager. Selvom man har en høj promille, så er det ikke sikkert, at man oplever, at man er for fuld til at køre. Men man er altså stadig påvirket. - Hvis du er i tvivl, så er der ingen tvivl. Og det gælder også dagen derpå.