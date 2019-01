Danske deltagere i historisk rallyløb viser bilerne frem i Assens

Assens: Lørdag 26. januar fra kl. 10-13 bliver der masser af aktivitet for bilinteresserede på torvet i Assens. De syv danske deltagere fra Team Fynske Bank Danmark holder træningstur forud for verdens største bilrally for historiske biler.

På torvet kan man få en snak med kørerne og samtidigt se de flotte biler fra 1960'erne og -70'erne, inden borgmester Søren Steen Andersen kl. 12.45 sender bilerne ud på træningstur i omegnen af Assens.

Den lokale kører Lars Hindsgaul fra Assens har naturligvis en hjemmebanefordel - men den er væk, når han sammen med makkeren Arne Pagh fra Middelfart i deres Fiat 128 Coupé dyster med 314 konkurrenter fra hele verden i det egentlige løb, Rally Monte Carlo Historique.