Magtenbølle: Det er Sulelængens Venner, der står bag, når man lørdag den 10. august indbyder til Musik & Brunch kl. 11-13 i Sulelængen i Magtenbølle.

Duoen The Quiggs er ægteparret Stephen og Pernille Quigg. Stephen Quigg er en veletableret folkesanger og tidligere medlem af den legendariske skotske folkemusik gruppe The McCalmans. Kombinationen af de to stemmer i tæt harmoni i både traditionelle og nyskrevne sange har vundet stor ros fra både publikum og anmeldere. /exp