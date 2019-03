Danmarks første økologiske gårdbutik lukker

Bodebjerg: Der er næsten intet kød tilbage i Gårdbutikken.dk's kølediske og frysere. Alt er solgt med rabat, og det, der er tilbage, er reserveret til en særlig lejlighed; afskeden med de kunder, der trofast har besøgt Danmarks første økologiske gårdbutik.

Den åbnede i 1990, syv år efter, at Svend Ove og Marianne Jørgensen flyttede til Bodebjergvej 42 for at bo. I 1978 var de flyttet fra København til Glamsbjerg for at være forstanderpar for Køng Folke- og Idrætshøjskole. Da de flyttede til Bodebjerg, oprettede de et fårebrug.

Nu er Svend Ove Jørgensen fyldt 78 år, og Marianne Jørgensen er fyldt 76 år, og de har som så mange andre valgt at flytte til noget mindre. Bodebjergvej 42 er solgt til en børnefamilie fra København, og 19. marts kommer flyttebilen og tager ægteparrets ejendele med til et rækkehus på 90 kvadratmeter i Odense.

Forinden er der blevet sorteret grundigt i ejendelene, hvilket blandt andet viser sig i gårdbutikkens lokale, som i stedet for kød nu bugner af brugte bøger til fem kroner stykket. Når man bor på en gård i 35 år, får man skrabet nogle ting sammen, konstaterer Marianne Jørgensen.

Selvom det er vemodigt at forlade Bodebjergvej, glæder hun sig til alle de ting, ægteparret nu får tid til.

- Alt det, det har skortet på, mens vi har boet her og haft travlt. Kulturelle ting som teater og musik. Og så skal vi finde nogen i Odense at spille kort med, smiler hun.