Dagtilbud: Forældre skal til stemmeurnen igen

Knap har de nyvalgte forældrebestyrelser i Assens Kommunes områdeinstitutioner nået at konstituere sig, før der udskrives nyt valg til bestyrelserne. Det sker, fordi dagplejen og områdeinstitutionerne 1. januar 2019 lægges sammen, og derfor skal forældre til dagplejebørn også havde mulighed for at blive valgt ind i bestyrelserne.

De nyvalgte medlemmer, som blev valgt i efteråret, kan derfor ikke vide sig sikre på en plads i bestyrelserne alligevel. Ifølge styrelsesvedtægterne for kommunale dagtilbud skulle valgene være afholdt i årets tredje kvartal, så det valgte man at gøre, selvom politiske vinde blæste mod en ny struktur for dagtilbudsområdet - og dermed risikoen for et omvalg.

- Det virker som dobbeltarbejde. Kunne man ikke have bedt områdeinstitutionerne om at vente med at afholde valg, så forældrene ikke skal stemme to gange?

- Det kunne vi godt have gjort, men på det tidspunkt var det endnu ikke besluttet at sammenlægge ledelserne (af områdeinstitutioner og dagpleje, red.). Så hvis vi havde sagt det, havde vi taget forskud på noget, der endnu ikke var politisk besluttet, siger Lars Kofoed, som er leder af Skole og Dagtilbud i Assens Kommune.

På grund af den nye struktur skal der også laves en ny styrelsesvedtægt for området. Styrelsesvedtægterne er de regler, der blandt andet udstikker, hvor mange forældrerepræsentanter, der skal sidde i bestyrelserne.

Bliver de nye vedtægter vedtaget, vil der fremover blive valgt syv i stedet for fem. Heraf er to pladser tiltænkt forældre fra dagplejen.

Ifølge de nye styrelsesvedtægter har alle enheder - dagpleje, vuggestue og børnehave - ret til et være repræsenteret i bestyrelsen. Det betyder, at hvis blot én forælder fra dagplejen stiller op til bestyrelsen, er denne selvskrevet i bestyrelsen uanset hvor mange stemmer, vedkommende får. Det samme gør sig gældende for kommunens vuggestuer og børnehaver.