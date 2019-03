Da Tommerup var centrum for hørindustrien på Fyn

Tommerup: Torsdag den 28. marts er der foredrag på Hørvævsmuseet med titlen: "Hørrens betydning for Tommerup i det 20. århundrede". Det fremgår af en pressemeddelelse fra Hørvævsmuseet.

I 50 år var Tommerup centrum for den fynske hørindustri med to virksomheder, henholdsvis Hørfabrikken i Tommerup, som lå i stationsbyen og Tommerup Væveri, der havde adresse på Højeløkkevej i Tommerup by. De to fabrikker havde stor betydning for den danske tekstilindustri, ligesom de var arbejdsplads for mange lokale - i perioder med flere hundrede ansatte.

Der knytter sig en spændende - og til tider dramatisk - historie til de to virksomheder, hvor ikke mindst familien Reindel spillede en betydelig rolle. Det er Orla Andersen og Niels Jørgensen, der begge bor i Tommerup, som vil fortælle om de to fabrikker i op- og nedgangstider i perioden fra 1918 til 1969.

Aftenen om hørindustrien starter kl. 19 på Hørvævsmuseet, der ligger på Krengerup Gods. Det koster 60 kroner at deltage, dog er det gratis for medlemmer af Hørvævsmuseet.