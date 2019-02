DR's nye dramaserie: Optagelserne i Assens er i gang

DR's nye store søndagssatsning, dramaserien 'Fred til lands', udspiller sig i Ebberup. Både i virkeligheden og på tv-skærmen. Filmholdet er allerede så småt gået i gang med optagelserne og fortsætter det næste halve år. Alle optagelser til serien bliver optaget i Assens Kommune.

Det var en stor nyhed, da Fyens Stiftstidende i slutningen af november kunne fortælle, at DR's nye store dramasatsning, tv-serien 'Fred til lands', skal optages i Assens Kommune fra januar og frem til juli. Serien har premiere i de danske tv-stuer til efteråret, men borgerne i Assens Kommune kan allerede nu opleve en lille snas af den store tv-produktion. Især i Ebberup vil man kunne opleve det store filmhold, der begyndte på optagelserne mandag i sidste uge. Ebberup bliver nemlig centrum for den by, som de danske tv-seere kommer til at følge i serien 'Fred til lands', da byen i serien også hedder Ebberup. Det fortæller Jesper Morthorst, der er producer på serien. - Vi filmer rigtig meget i Ebberup, og det er her, vi har et bycentrum. - Men byen i serien kommer til at blive sat sammen af forskellige locations i hele Assens Kommune. På den måde bliver det en fiktiv fordrejet udgave af Ebberup. Vi synes, at Ebberup var et passende navn, så det har vi holdt fast i, siger han.

'Fred til lands' DR's næste store søndagsdrama-satsning 'Fred til lands' optages og udspiller sig på Fyn på locations i Assens Kommune.Serien bliver produceret af produktionsselskabet Motor i samarbejde med DR.



DR-serien er en af Film Fyns største investeringer i de senere år, og det er blandt andet deres støtte, der har været med til at trække produktionen til øen.



Optagelserne startede i januar og løber frem til slutningen af juli.



Serien beskrives af Film Fyn som en psykologisk dramaserie, som DR forventer får premiere på tv-skærmene i efteråret.



Serien er skrevet af fynske Christian Torpe og Marie Østerbye. Den fynske forfatter har bl.a. skrevet manuskriptet til Bodil-vinderen 'Stille Hjerte', mens Marie Østerbye har skrevet flere episoder af tv-serien 'Rita' og komedien 'Sover Dolly på ryggen?'.



Optagelserne til 'Fred til lands' vil primært foregå i og omkring Vissenbjerg, Ebberup, Skalbjerg, Aarup og Bred.

Optages kun i kommunen Serien er et psykologisk drama, der handler om en flok borgere i et stærkt lokalmiljø i en provins, der kæmper for noget, de har kært. Samtidig er det også en serie, hvor naturen og årstiderne spiller en vigtig rolle. Derfor har det været vigtigt for filmholdet at finde omgivelser, der er virkelighedstro mod handlingen i serien. - Christian Torpe, der er en af hovedforfatterne på serien, er selv fra Ullerslev fra Fyn, og derfor var det meget naturligt for os at kigge mod Fyn først. - Vi ville gerne finde en lille typisk dansk provinsby, og vi er gået efter natur og idyl. Vi forelskede os i nogle steder i Assens, fordi det er tydeligt, at landskabet, byerne og naturen er en del af provinsen, uden det virker forladt, siger Jesper Morthorst. Han fortæller samtidig, at alle optagelserne til serien kun sker i Assens Kommune. - Vi gør meget brug af det eksisterende, fordi vi kun filmer på location. Det betyder, at vi slet ikke filmer i studier. - Vi bygger ikke noget, og derfor er alt autentisk. Alle locations er steder, vi finder i Assens Kommune, siger Jesper Morthorst. Derfor er karakterenes arbejdspladser og private hjem eksisterende steder, som holdet har fundet i kommunen.

Man må gerne kigge Jesper Morthorst fortæller, at den første optageuge er gået forrygende, og at filmholdet er blevet taget imod med åbne arme. - Jeg har lavet en del serier i København, og der er alt meget svært og tager lang tid. På Fyn eller i provinsen kan alting lade sig gøre og på ingen tid, fordi der er tættere fra spørgsmål til handling. - Jeg oplever, at folk engagerer sig mere i deres lokalmiljø her, og den følelse har jeg ikke haft længe, når jeg har filmet i København. Vi har den følelse, at folk gerne vil gøre noget for deres by, og at alle støtter op om det, når der kommer noget sjovt til byen, siger han og understreger, at folk er meget velkomne til at kigge på optagelserne og filmholdet. - Man skal selvfølgelig vise hensyn, da der er nogle ret strenge regler på et filmset, når det kommer til sikkerhed. - Men man skal bare stoppe op og stille spørgsmål og kigge på. Hellere end gerne.

