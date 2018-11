DR-drama filmes i Assens Kommune: Til kamp for sin by

Den nye tv-dramaserie "Fred til lands" optages i Assens Kommune for at tegne et billede af en provinsby, der er et dejligt sted at være. For serien handler om at kæmpe for sin by.

Måske oplyses det til februar, når der efter planen holdes et pressemøde om serien, ifølge direktør for filmfonden Film Fyn, Bo Damgaard . Film Fyn medfinansierer tv-serien.

Næste år er sandsynligheden for at møde et stort tv-produktionselskab nær din baghave blevet betydeligt større, hvis du bor i og omkring Vissenbjerg, Skalbjerg, Aarup, Bred eller Ebberup.

Produktionsselskabet MOTOR i co-produktion med DR Drama starter optagelserne af tv-serien "Her til lands" i starten af næste år. Der skal indspilles flere steder i Assens Kommune. FilmFyn, der ejes af Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Ærø og Langeland Kommuner, Fionia Fond og TV2/Danmark, er med inde over med økonomisk støtte til produktionen. Odense Kommune er såkaldt associeret medlem. Tv-serien instrueres af Louise Friedberg. Den er skrevet og skabt af Christian Torpe og Marie Østerbye. Forventet premiere er næste efterår. Der holdes pressemøde omkring tv-serien omkring februar, oplyser Bo Damgaard, direktør i FilmFyn.

Udsigten ved Vissenbjerg er storslået. Og naturen kommer til at spille en rolle i den nye tv-serie "Fred til lands", som får premiere om godt et år. Men om der lige filmes her vides ikke. Arkivfoto: Kim Rune

Kæmper for deres by

- Men hvorfor er lige de byer valgt. Skalbjerg er for eksempel ikke verdens største sted?

- Det her er en serie, som foregår i en lille provinsby. Det er et kriterie at finde det, som ligner det, vi gerne vil have. Det er ikke en serie om Udkantsdanmark.

- I vores serie er det en provinsby, som er som mange danske provinsbyer, og som er et dejligt sted at være. Hvor der er noget at kæmpe for. Det er en serie, hvor vi følger en gruppe mennesker, som kæmper for deres by. Og så vil jeg ikke sige mere om handlingen lige nu, siger Jesper Morthorst.

- Derfor er det vigtigt for os, det er et sted, som rummer noget ikonisk Provinsdanmark - altså med den lokale grill, den lokale bodega, den lokale skole og butikstorvet, hvor man mødes, og lægehuset - altså, hvor fællesskabet i en lille by udspiller sig.

- Der er ligesom forskellige sider af samfundet, som vi møder. Det er sådan noget, vi prøver at sætte sammen, for vi skal hjem i en masse hjem, siger Jesper Morthorst.