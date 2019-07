DGI fodboldskole havde deltager rekord med 57 børn i Skalbjerg

Skalbjerg: I de ti år, der er blevet afviklet fodboldskole i Skalbjerg har der aldrig været så mange deltagere som i år, hvor 57 fodboldglade piger og drenge var med på DGI Fodboldskole.

Seks engagerede fodboldskoletrænere og hjælpetrænere står i spidsen for aktiviteterne på banerne. Tre af dem - brødrene Simon og Marcus Hansen samt Mikkel Staal Carlsen - startede som deltagere på den første fodboldskole i Skalbjerg i 2010. Simon og Marcus har deres lillebror Rasmus med - det er sjette gang, at Rasmus deltager i fodboldskolen.

Efterhånden som de er vokset ud af fodboldskolealderen, så er de vendt tilbage som hjælpere - og er nu med til at give deltagerne gode oplevelser. Fodboldskolelederen har alle ti gange været Bjarne Stenhøj Hansen.

"Vi glæder os over at se så mange børn bruge en uge af deres ferie på at røre sig og spille en masse dejlig fodbold. Og så er det dejligt at tage imod gengangere på kurset, ligesom det altid er skønt at byde nye velkommen", fortæller Bjarne Stenhøj Hansen i en pressemeddelelse.

Frivillige hjælpere skærer frugt i lange baner til formiddagens og eftermiddagens frugtpauser, for der bliver brændt en masse energi af på fodboldskolen.