DF: - Brug cykelstipenge til reparationer

Det er bedre at sørge for, at de veje og cykelstier, der er i Assens Kommune, er i orden end at bruge penge på nye cykelstier. Det mener Lars Kolling (DF), der har foreslået Miljø-, Teknik- og Planudvalet, hvor han har en plads, at omlægge puljen til cykelstier i en periode, indtil veje og eksisterende cykelstier er udbedret.

Forslaget vandt imidlertid ikke meget gehør i udvalget.

- Vi har for et år siden besluttet, hvordan midlerne til cykelstier skulle disponeres i hele denne perode, og og vi er langt med planlægningen af stien fra Grønnemose til Aarup (kun første etape fra Sdr. Gårdevej til Aarup laves i 2019, red.).

- Der er sat fem-seks millioner af til cykelstier pr. år. Det er ikke meget, når man tænker på de ønsker, der er, siger udvalgsformand Dan Gørtz (V).

Han medgiver dog, at det kniber med at følge med vedligeholdelsen.

- Det er noget, vi til stadighed arbejder på at få med ind i budgetforhandlingerne, siger han.

Der er afsat omkring seks mio. årligt til ny asfalt, og behovet ligger omkring det dobbelte, vurderer han. Altså samme beløb, som er afsat til cykelstier.