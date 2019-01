Cykelstier: Udvalg vil flytte statsstøtte

- Der er kommet et nyt byråd i mellemtiden, så vi håber på lidt fleksibilitet, så vi må bruge dem, som vi ønsker. Det vil betyde, at der er 15 millioner kroner til Aarup-Grønnemose stien, siger udvalgsformand Dan Gørtz (V).

Nu er det nemlig en anden cykelsti - den mellem Grønnemose og Aarup - der står øverst på prioriteringslisten, og derfor vil udvalget prøve at få pengene kanaliseret over til den i stedet.

I efteråret i år kom der så besked om, at Assens Kommune får seks millioner kroner til de tre projekter under forudsætning af, at kommunen selv spæder til med 60 procent af udgifterne svarende til ni millioner kroner.

Etape et er vigtigst

Dan Gørtz mener da også, at strækningen langs Erholmvej med de mange vejtræer, første etape i projektet, er den vigtigste, mens han ikke vurderer, at tredje etape hen over motorvejen er så realistisk.

- Strækningen med vejtræer er klart den farligste. Ved motorvejen er der en meter fra vejbanen til rækværket, som kan bruges som cykelbanel, påpeger Dan Gørtz.

På den måde kan man undgå de helt store udgifter til en cykelbro.

Den løsning er Tim Volder, formand for RØST, lokalrådet i Rørup Sogn, også med på.

- Det er vores største ønske at få den cykelsti, og en bred stribe over motorvejen er fint. En cykelbro får vi aldrig, siger Tim Volder, der ikke ville have betænkeligheder ved at sende et barn af sted på strækningen.

Dan Gørtz sætter spørgsmålstegn ved, om første etape, der før var beregnet til godt otte millioner kroner kan laves for de 15, og han forudser, at der vil være stykker i begge ender, der aldrig bliver lavet. Altså dels den omtalte over motorvejen, dels det sidste stykke gennem Aarup by.

- Men det bliver bedre, end det, der er, fastslår han.