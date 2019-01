Cykelstier. Hvad er op og ned?

Jeg kan sagtens forstå Ejvind Egdals læserbrev og forundring. Jeg skal prøve kort at forklare sagsgangen:

I september 2017 blev statens cykelstipulje åben, og der er kun to-tre uger at ansøge i. Her foregik ingen politisk prioritering! Administrationen ansøgte til mindre projekter, herunder de to i Vissenbjerg. Jeg klandrede den daværende udvalgsformand for ikke at have indkaldt til møde herom, samt hans accept af den administrative prioritering, stik mod udvalgets tidligere udtrykte ønske. Vi får afslag på ansøgningen.

Assens Kommune fik for nogle år forinden lavet en borgerundersøgelse vedr. cykelstier. Her var Haarby/Glamsbjerg nr. et og Aarup/Grønnemose nr. to. Førstnævnte er færdig, og derfor prioriterede Miljø- og teknikudvalget nr. to i foråret 2018. Analyser og planlægning er igangsat. Der er afsat penge i budget og overslagsår til cykelstier - i alt 22,6 mio.

I oktober '18 erfarer vi overraskende, at partierne (A, DF, Ø, B og SF) bag "Puljen til bedre og billigere kollektiv trafik", har givet Assens seks mio. Pengene er givet til de projekter, vi fik afslag på i 2017.

På baggrund af, at der nu endelig, med forsinkelse, er foretaget en politisk prioritering, er det helt naturligt at ansøge om, hvorvidt midlerne kan bruges i forhold hertil.

Der er ønske om rigtig mange og relevante cykelstiprojekter i Assens, og derfor skal der prioriteres. Det har vi gjort, og valgt nr. to på "borger-ønske-listen". De projekter, der blev søgt til i 2017, var nr. to, ni, 10 og 26 på listen, baseret på uheldsfrekvens.