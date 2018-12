Cykelstien Aarup - Grønnemose. Kommentar til Vagn Top, Brylle.

Lad mig først gratulere med Jeres fine cykelsti til Tommerup. Jeg kan oplyse, at cykelstien til Aarup står nr. to på en liste ved borgerundersøgelse. Nr. et var Haarby-Glamsbjerg, der er anlagt. Vi har ventet på cykelstien i årevis, og ikke mindst efter Rørupskolen blev nedlagt i 2003. Udskydes den nu, er der ikke èn i området, der tror på den kommer, inkl. mig selv.

Du foreslår 2-1-vej. Det er undersøgt i sidste periode. Strækningen egner sig ikke, da den er for befærdet, og der er tre 90-graders sving.

Du nævner en pris på 50 mio. kr. Læs nøjere MTP.'s behandling af sagen 5/11. Der er lagt dele ind, som på ingen måde er nødvendige. Eksempelvis en stibro over motorvejen til ca. otte mio. kr. og en udvidelse af tunnelen i Aarup til 15 mio. kr. Der kommer anlægsarbejder i de kommende år, udvidelse af motorvej og den nye jernbane. Hvad vil det få af betydning? Der er i dag 2 m. bred bane på broen til cyklister/gående. Ved tunnelen kan reguleres med lys, der koster ca. 500.000 kr.

En reel pris vil da lande på omkring 17-18 mio. kr. Dyrere end normalt pr. kilometer, ja, men jordbundsforhold er vi ikke herre over. Cykelstier anlægges af trafiksikkerhedsmæssige årsager, og ikke hvor de er billigst!

Du har sendt brev til MTP om trafiksikkerhedsprojekter i dit område, som der pt. ikke er penge til. Er der en sammenhæng med dit indlæg? (forkortet af red.)