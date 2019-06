Cykelløb med kendte politikere kommer til Helnæs

Helnæs: Cykelløbet Broen Danmark Rundt for udsatte børn kommer søndag 9. juni til Helnæs. Her gør holdet på 35 ryttere holdt cirka kl. 16 ved Gl. Avernæs Sinatur Hotel. Med i feltet er blandt andre Kristian Thulesen-Dahl (DF) og Morten Østergaard (R) samt Jacob Mark, gruppeformand i SF, Magnus Heunicke (S), Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og flere byrådspolitikere fra Venstre og de Konservative.

Turen varer fem dage og strækker sig over 700 km fra Silkeborg til Allinge. Cykelturen Broen Danmark Rundt samlede i 2018 næsten 380.000 kroner ind. Pengene er brugt til at støtte udsatte børns aktive fritid gennem Broens lokalforeninger og til ferieaktiviteter. /EXP