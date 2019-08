Cool gadgets på Assens Bibliotekerne

Assens: "Kom og prøv et udvalg af sjove gadgets på Assens Bibliotekerne: Virtual Reality-briller, 3D-tegnepen og små robotter".

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra bibliotekerne.

"Med VR-brillerne kan du tage en tur i rutsjebane, dykke ned under havet eller møde aberne fra Junglebogen. Du kan også prøve spil i 3D eller se sjove tegnefilm. Og du kan prøve at tegne i 3D med den specielle tegnepen. Du får naturligvis din figur med hjem. Du kan også prøve nogle små robotter, som er nemme at programmere".

Det er på disse biblioteker og datoer:

Tirsdag 10. september kl. 16-18 på Tommerup Bibliotek.

Tirsdag 17. september kl. 16-18 på Vissenbjerg Bibliotek.

Tirsdag 24. september kl. 16-18 på Assens Bibliotek.

"Alle er velkomne - både børn og voksne. Du skal ikke tilmelde dig på forhånd", lyder det./EXP/MAKL