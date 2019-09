Aarup: Cirkus Trapez viser i år deres indianer-heste-show Yakari onsdag 4. september kl. 17 ved hallen i Aarup. Det er den 12-årige Nynne Hulsig Samuelsen, der spiller indianerdrengen Yakari.

Historien handler om Yakaris mor, Nattens Fletning, der er danserinde. Den store høvding Ham-der-ved, der både har Vrieserheste, en pony og en araberhest med i manegen. Han mestrer på bedste indianervis de farlige kniv-kast. Indianer-pigen Gule Luna svæver under teltdugen, og Yakaris ven, Bizonfrø, sørger for at alle får et godt grin.

Cirkus Trapez præsenterer sig selv som Danmarks nye familievenlige cirkus, der gør en dyd ud af at skabe nogle rammer for deres forestilling, hvor de værner om det traditionelle cirkus, og hvor nostalgi, eventyr og duften af savsmuld og popcorn er i højsæde. /EXP