Ciderkonkurrence indkalder deltagere til dyst på smag

Vissenbjerg: Æblefestival i Assens Kommune omfatter også en cider-konkurrence, som er åben for alle - både private og professionelle cider-magere må deltage.

Vil man deltage i konkurrencen, skal man indlevere mindst 1,4 liter cider, tappet på minimum to flasker, senest 9. oktober til Æblefestival Assens Kommune, c/o Klaus Ankerstjerne Eriksen, Magtenbøllevej 78, Vissenbjerg. Det koster 100 kroner per cider at deltage, oplyser han i en pressemeddelelse.

"Danmark har et eminent godt klima til æbledyrkning, alligevel har vi stort set ingen tradition for at lave cider her til lands. Det må vi gøre noget ved. Frankrig, England og vores broder-land Sverige laver cider. Men Danmark er håbløst bagud. Med cider-konkurrencen udbreder vi kendskabet til æblet og dets muligheder for anvendelse til cider-fremstilling", skriver Klaus Ankerstjerne Eriksen i pressemeddelelsen.