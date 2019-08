Socialdemokratiet i Assens skal ud og finde et nyt ansigt, som kan udfordre borgmester Søren Steen Andersen (V) ved kommunalvalget i 2021, fordi Charlotte Vincentz Petersen stopper som spidskandidat for partiet i Assens Kommune.

Assens: Charlotte Vincentz Petersen er ikke længere spidskandidat for Socialdemokratiet i Assens Kommune.

Det er ordlyden i den pressemeddelelse, fyens.dk har fået.

"Til Socialdemokratiets repræsentantskabsmøde tilbage i marts meddelte Charlotte Vincentz Petersen, at hun fremover ikke ønsker at stille sig til rådighed som spidskandidat for Socialdemokratiet i Assens, da det ikke længere er foreneligt med hendes arbejde som formand for 3F i Odense", lyder årsagen.

Derfor står partiet i Assens Kommune indtil videre uden spidskandidat. Ifølge pressemeddelelsen har Socialdemokratiet derfor "iværksat en spændende og konstruktiv proces med henblik på at finde Charlottes afløser som partiets spidskandidat til næste kommunalvalg, og dermed vores bud på den næste borgmester i Assens", står der.

Charlotte Vincentz Petersen fortsætter stadig som socialdemokratiets gruppeformand i Assens byråd.

Fyens.dk vil i løbet af mandag følge op med kommentarer.