Carl Nielsen Masterclass lukker: Donerer 26.000 kroner til Helnæs Kultur- og Musikforening

Den første Carl Nielsen Masterclass blev holdt i Assens siden 2005 og har i årenes løb tiltrukket store talenter fra ind- og udland. Nu kan det ikke køre rundt længere, og foreningen bag masterclassen har doneret restmidlerne til Helnæs Kultur- og Musikforening.

Assens: Kammermusikken har fået bedre kår med talenthold på musikskolerne og klassisk linje på Musikalsk Grundkursus (MGK), men unge klassiske aspiranter er fortsat en snæver gruppe. Foreningen The Carl Nielsen Masterclass mærker nu konsekvensen af konkurrencetrykket fra de mange tilbud til den lille målgruppe og lukker permanent masterclassen. - Det har altid været hårdt at få deltagere, siger Niels Thåstrup, der er foreningens bestyrelsesformand. The Carl Nielsen Masterclass holdt første masterclass i 2005, hvor 30 strygere fra talentskoler i hele Europa mødte op i Assens. Masterclassen har handlet om at give undervisning til talentfulde klassiske musikere med ambitioner om at komme på musikkonservatoriet. - Da vi startede for 15 år siden, var der et stort behov og stor tilslutning. Nu har musikmiljøet forandret sig, og der er kommet flere tilbud til målgruppen. Det er blevet lettere for børn at få undervisning i lokale symfoniorkestre og komme med på orkesterrejser i sommerferien. Når de tager ud og rejser en uge med kammermusik, tager de ikke også på masterclass. Så er der høvlet 20 mennesker af målgruppen, siger Niels Thåstrup.

Foreningen vedtog derfor på generalforsamlingen 5. april at nedlægge sig selv.



Foreningen har 26.000 kroner i restmidler, som doneres til Helnæs Kultur- og Musikforening.

Niels Thåstrup har været bestyrelsesformand for Foreningen The Carl Nielsen Masterclass, som nu bliver nedlagt. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Penge til Helnæs Foreningen lukker med 26.000 kroner på lommen, som bestyrelsen har valgt at donere til Helnæs Kultur- og Musikforening. - Vi har valgt dem, fordi de er i Assens Kommune, og de har gjort meget for at lave koncerter til vores målgruppe. De kan tage opgaven på sig, siger Niels Thåstrup. - Jeg kom hjem tirsdag aften og så mailen. Det er jo fuldstændig fantastisk, at de har valgt os, siger Marianne Therp, formand for Helnæs Kultur- og Musikforening. - Jeg synes, det er sådan et ridderslag. Det er at sige, at det er godt, det vi laver. Bestyrelsen holder et møde inden længe, hvor den skal tage stilling til, hvad pengene skal bruges til.

Marianne Therp er formand for Helnæs Kultur- og Musikforening, som modtager 26.000 kroner fra The Carl Nielsen Masterclass, der bliver nedlagt nu. Arkivfoto: Søren Plovgaard

Vil hylle Carl Nielsen Beløbet er større, end den støtte Helnæs Kultur- og Musikforening får fra Assens Kommune og Statens Kunstfond tilsammen - afhængigt af årene - så donationen vejer tungt i pengepungen. - Vi skal ikke bruge det hele på én gang, men jeg tænker, at vi skal markere, hvordan vi har fået pengene og forbindelsen til Carl Nielsen. - En måde at sige tak på kunne være at invitere til Carl Nielsen-koncert eller arrangere en Carl Nielsen-sangaften. Vi har blandt andet kontakt til Danmarks bedste klaverspiller til at fortolke Carl Nielsen, nemlig Cristina Bjørkøe, siger Marianne Therp. Ligesom The Carl Nielsen Masterclass henvendte sig til unge aspiranter, gør Helnæs Kultur- og Musikforening meget ud at nå ud til de unge musikere. - Vi har et meget tæt samarbejde med Assens Musikskole, og det er gratis for talentlinjens elever at komme til koncert hos os. Og så er der halv pris for deres forældre, som måske skal give dem et lift til Helnæs. Men vi prøver også at få fat i konservatorieelever, siger Marianne Therp. - Vores sæson er lige startet, og det er gået fantastisk - og oven i det, kommer der pludselig sådan en appelsin flyvende ned i turbanen. Det er bare rigtig dejligt. Foreningen The Carl Nielsen Masterclass vedtog at nedlægge sig selv på generalforsamlingen 5. april.