CampOne Assens Strand sparker den nye sæson i gang med et åbent hus

Assens: I påsken åbner campingsæsonen, men allerede søndag 24. marts inviterer CampOne Assens Strand indenfor til åbent hus fra kl. 10-16. Her er der mulighed for at kigge nærmere på faciliteterne, og værterne er klar med lune pølser, kolde øl, kaffe og kage.

"Vi har udsigt til en fantastik sæson, da vi har rekord mange bookinger til påske hvor vi åbner 13. april. Alle helligdagsweekenderne er også snart udsolgt, så vi ærgrer os over ikke at have mere plads", lyder det i en pressemeddelelse fra værtsparret Christian og Louise Skytte Blaabjerg.

I år kan man møde endnu flere medarbejdere på campingpladsen, da indehaverne sidste år blev forældre til barn nummer to.

"Selvom pladsen ikke har set nogen udvikling de sidste mange år, er folk tilsyneladende stadig vilde med den, og det er vi meget taknemmelige for", fortæller de.

Fastliggerne på campingpladsen må sætte vogne op 24. marts.