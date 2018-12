Plums trælade fra 1915 er et vartegn for Assens. Kan den indgå i et projekt, der kan skabe liv og sammenhæng i bymidten? Foto: Lærke Bjørn Bang

Deltagere i tre byværksteder skal komme med ideer til, hvordan der skabes mere liv og sammenhæng i Assens by.

Assens: "Problemområdet". Ordet kan dække over mangt og meget. Men på byværkstedet med Assens' bymidte som tema var sagen klar. Problemområdet ligger mellem Assens' handelsgade og havnen. Der mangler liv. Det var de 16 deltagere i byværkstedet enige om. I mange butiksvinduer er det ikke juleudstillinger, men til salg eller til leje-skilte, der udgør udsmykningen. - Når vi spørger turisterne, ved mange ikke engang, at der ligger en fin købstad lige heroppe, fortæller Assens Kommunes planlægger Heidi Vilhelmsen, som leder gruppen på en indledende gåtur rundt i byen. Heidi Mørch, beboer på Ramsherred, er enig. Bortset fra enkelte butikker og restauranter føles det som om, at byen slutter omkring den lukkede Kiwi-butik ved Østergade, mener hun. Heidi Mørch og de andre deltagere i 1. decembers byværksteder - der var tre i alt - har frem til midten af januar mulighed for at arbejde med projekter, der kan skabe mere liv i bymidten. Den 23. januar fremlægges projekterne for et dommerpanel, som uddeler i alt 95.000 kroner til fire vinderprojekter. 95.000 kroner er en dråbe i havet. Men gevinsten kan være med til at sætte fokus på, hvad der kan udvikle Assens. Senere kan der søges flere midler via fundraising, fortæller Heidi Vilhemsen. Byværkstederne er et led i projekt "Fremtidens Assens", som skal munde ud i en helheds- og udviklingsplan for byen.

Udvikling af Assens by Lørdag den 1. december blev afholdt tre byværksteder i Assens. Temaerne var bymidten, havnen og sukkerfabrikken. Byværkstederne er et led i projektet "Fremtidens Assens", som munder ud i en helheds- og udviklingsplan for Assens By.Projektet har et samlet budget på to millioner kroner, hvoraf fonden Realdania bidrager med halvdelen.



Arbejdet med byværkstederne fortsætter frem mod næste møde den 12. januar, og den 23. januar skal grupperne fremlægge deres projekter for et dommerpanel.



Der uddeles i alt 95.000 kroner til fire projekter. Projekterne skal realiseres i 2019. /LBA

Kunne man vælte nogle af bygningerne, der visuelt og fysisk afskærer træladen fra byrummet, spørger Pia Johansen fra Ebberup. Foto: Lærke Bjørn Bang

Drømme om mødested for alle Inspirationsturen fører også deltagerne til Plums arealer midt i byen. Brødrene Karsten og Ole Plum fortæller om træladen, hesteladen, forvalterboligen og den gamle badmintonsal over Plums Gård. Kan de hel- og halvtomme bygninger være med til at skabe liv og fællesskab i byen? - Det er et helt unikt område, synes Pia Johansen, som har boet nær Assens hele sit liv. Hun synes, det er vigtigt, at der laves en samlet plan for hele byen, så man ikke starter på projekter, der ikke bliver fuldført. - Det er oplagt at arbejde på at få bundet området her (Plum-området, red.) sammen med bymidten, mener Pia Johansen. Jane Andersen, tilflytter fra Odense for seks år siden, drømmer om et sted, hvor mennesker kan mødes og udfolde deres kreative evner. Lidt á la Kulturmaskinen i Odense. - Det skal primært være et sted, hvor alle er velkomne. Et sted, som kan styrke fællesskaberne, mener Jane Andersen, der har arbejdet som socialpædagog indtil hun gik på efterløn. Efter inspirationsturen gik byværkstedets deltagere på Tobaksgården for at spise frokost og udveksle ideer. Ideer, som måske skal fremlægges for dommerpanelet den 23. januar.

Heidi Vilhelmsen, planlægger hos Assens Kommune, lytter til Karsten Plum, der kort fortæller historien om de forskellige bygninger. Foto: Lærke Bjørn Bang

Karsten Plum fortæller, at flere af bygningerne på Plum-grunden er i dårlig stand, men at træladen er blevet renoveret med nyt træ på vestgavlen og et nyt tag. Foto: Lærke Bjørn Bang

Træladen i Assens er blandt andet brugt som kulisse i DR-serien "1864". Foto: Lærke Bjørn Bang

Ovenpå Café Plums Gård findes en gammel badmintonsal, som blev bygget i 1935-36. Tidligere var det kornloft. I dag bruges den ikke til noget. Foto: Lærke Bjørn Bang

Erik Klindt (med hat på), medlem af byrådet for Venstre, så gerne, at det lille torv ved Nordea og Danbolig fik et løft. Foto: Lærke Bjørn Bang

Jane Andersen (tv) er flyttet til Assens for seks år siden. Pia Johansen har boet i området i hele sit liv. Begge ønsker mere liv i byen. Foto: Lærke Bjørn Bang

"Problemområdet". Sådan bliver området mellem havnen og handelsgaden benævnt. Området indbyder ikke til ophold og inviterer hverken havnens brugere op i byen eller vice versa. Foto: Lærke Bjørn Bang

16 borgere var tilmeldt byværkstedet i Assens bymidte. Yderligere 16 deltog i værksted om Assens Havn og 10 personer arbejdede med området ved jordbassinerne og Arena Assens. Foto: Lærke Bjørn Bang