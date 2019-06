Byskilte flyttet i tidligere vinderby

Turup: Turup - årets landsby i 2015 i Assens Kommune - er vokset cirka 100 meter til den ene side, men er til gengæld skrumpet godt 150 meter til den anden side.

Giver det mening? På sin vis ja. Byskiltene er nemlig blevet rykket i hver sin ende af byen på "hovedfærdselsåren" Turuupvej. Fra Assens-siden er byen skrumpet. Men fra den anden side er byen vokset. Simpelthen, fordi byskiltene er blevet flyttet i hver ende.

Hos Assens Kommune forklarer vej- og trafikingeniør Jimmy Rahbek Christensen det med, at der skal nye fartskilte op.

- Vi gør klar til at sætte 'din fart-skilte' op. For at få nogle gode placeringer til dem, justerede vi byzonen i samråd med politiet, forklarer han flytningen af byskiltene.

- Siden mod Aarup, der har vi rykket dem, da den gamle byzonetavle faktisk stod i autoværnet. Det var ikke optimalt, så vi har flyttet den ud på den anden side af autoværnet, tilføjer han.

Men kan man bare flytte bygrænsen efter behag? Ja, for der er forskel på definitionerne. Der er en planmæssig bygrænse. Den kan man ikke flytte. Og så er der - og det her byskiltene kommer i spil - en hastighedsmæssig bygrænse. Den kan man flytte.

- De hænger ikke altid sammen, siger Jimmy Rahbek Christensen.

Der er yderligere mod Assens-siden sat en fartnedsættelse på 60 km/t op på et stykke af Turupvej.