Byrådsmøde: Uenighed om udviklingsplaner

Ved byrådsmødet onsdag aften i Ørsted Forsamlingshus var der kun et punkt, der skabte debat mellem de 29 byrådsmedlemmer. Udviklingsplaner for tre skoler gav uenighed og endte i afstemning.

Betina Stick (DF) kunne på vegne af Jens Henrik Thulesen Dahl meddele, at partiet mener, at der er behov for en tættere dialog med de enkelte skoler, inden udviklingsplanerne vedtages.

- Vi er ikke sikre på, at de nævnte skoler ser planerne som udvikling. Glamsbjergskolen og Tallerupskolen har i deres høringssvar gjort opmærksom på, at elevprognoserne ikke stemmer overens med virkeligheden.

Men Charlotte Vincent Petersen (A) ville have punktet til afstemning, da hun og resten af Socialdemokratiet ikke mener, at planerne er lavet ud fra de rette forudsætninger.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Radikale Venstre, SF og Venstre anbefalede i indstillingen til byrådet, at planerne blev vedtaget.

Men kun et punkt gav anledning til uenighed blandt byrådsmedlemmerne, da punktet om udviklingsplaner for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen blev taget op.

Byrådet vedtog i enighed at reducere vederlag til byrådets medlemmer, viceborgmester og udvalgsformænd. Der sker reduktioner for 534.000 kroner i alt i vederlagene.Et enigt byråd godkendte også den tredje budgetopfølgning på både drift, anlæg og finans. Det betyder blandt andet, at udvalget for Social og Sundhed må overføre deres merforbrug fra budget 2018 på cirka 44 millioner kroner til indfasning i perioden 2019-2022. Der blev fra byrådets side af også stillet garanti for realkreditlån på lidt over 23 millioner kroner i forbindelse med opførsel af 16 almene boliger i Aarup. Byrådet godkendte Assens Forsyning A/S' Takstblad 2019 og Budget 2019-2023. Det betyder blandt andet, at den samlede takst for en standard husstand i 2019 vil være 2616 kroner, hvilket er en stigning på 22,25 kroner i forhold til 2018.

Der er ikke flere penge

Formand for udvalget Uddannelse, Børn og Familie, Mogens Mulle Johansen (SF), mener ikke, at der er mulighed for at lave udviklingsplanerne for skolerne anderledes.

- Der er kun råd til nødvendige renoveringer i budgettet. Der er ikke penge til udbygning nogen steder, selvom skolerne ønsker det.

- Renoveringerne er nødvendige for, at dagligdagen kan køre efter et lovgivningsmæssigt aspekt. Fremadrettet ligger der to gange fire millioner kroner, og her kan skolerne komme deres ønsker.