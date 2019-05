Byrådet indtager Skalbjerg

Borgermøde og byrådsmøde i Skalbjerg, når politikerne igen tager på besøg i et lokalområde.

Skalbjerg: Destinationen bliver Skalbjerg, når Assens Kommune rykker maj måneds byrådsmøde væk fra de vante rammer på rådhuset i Assens.

Det sker onsdag 29. maj.

Assens Byråd har gjort det til en tradition at flytte to af årets byrådsmøder - det i maj og det i november - ud i lokalområderne i kommune, og nu er turen altså kommet til Skalbjerg. Som det har været tilfældet de foregående gange vil der i forbindelse med byrådsmødet være et borgermøde, hvor de lokale kan komme med input om rigets tilstand til politikerne, der alle deltager.

Denne gang bliver borgermødet gennemført, inden byrådets møde er på dagsordenen. Borgermødet starter klokken 17, mens byrådsmødet starter to timer senere. Mellem de to møder er der en pause, hvor der traditionelt bydes på en forfriskning.

Til borgermødet er ordet frit, men Skalbjergs borgerforening har på forhånd ønsket, at der bliver debatteret, hvordan bosætningen ser ud i Skalbjerg fremover, hvordan det ser ud med infrastrukturen i forhold til jernbane og motorvej, og hvad de kommunale faciliteter betyder. Kommunaldirektør Finn G. Johansen er ordstyrer.

Det hele foregår i gymnastiksalen ved Børnenes Hus, Skolevej 4 i Skalbjerg.

Byrådet har tidligere blandt andet været på besøg i Ebberup, Verninge, Skallebølle, Søllested og Haarby.