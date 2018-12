Byråd til Sønderborg: Stop vindmølleprojekt

Kronik: I Assens Kommune glæder vi os over, at Danmarks kommende nationale center for formidling af lystfiskeri får base hos os. Det får det, fordi fiskeriet i Lillebælt er fortrinligt, og fordi vi har en særlig natur langs Helnæsbugten. Helnæsdæmningen er så unik, at der snart ikke er et bilmærke med respekt for sig selv, der ikke har brugt den som location til deres reklamefilm med Lillebælt i baggrunden.

Både i Sønderborg og i Assens Kommune skal vi finde en balance i at benytte og beskytte Lillebælt Syd, som er vores fælles force og vores fælles ansvar. Vi håber, at vi sammen vil få glæde af den betydelige lystfiskerturisme, det kommende center vil trække til Assens - og til Als, hvor I har et uudnyttet potentiale for lystfiskerturisme.

Inkarnerede lystfiskere starter måske nok ud i Assens, hvorfra formidling af gode spots i nærheden vil foregå, men de skal selvfølgelig guides videre til vores genboer på Als for at få den næste fangst på krogen. Vi vil gerne snakke med jer om fiskeri, og vi vil gerne snakke med jer om, hvorfor lystfiskerturisme og vindmøller er hinandens modsætninger.