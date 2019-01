- Det er de handlende i byen og lokale virksomheder. Vi har ikke skullet anstrenge os for at kunne aflevere 114 underskrifter, så det er ikke opbakning blandt byens borgere, der mangler, siger Vilja Lange, som er del af Art I Assens, der en lørdag gik i gang med underskriftsindsamlingen og mandag rundede de 114.

Assens: Når de 29 medlemmer af Assens Byråd samles i slutningen af februar vil der være et af dagsordenpunkterne, som ikke stammer fra administrationen, et udvalg eller en politiker.

Hviler i sig selv

Art I Assens har nemlig et håb om at få del i de to millioner kroner, som Assens Kommune har sat af til et udviklingsprojekt, hvoraf Realdania støtter med halvdelen under indsatsen 'Hovedbyer på forkant'.

- Præmissen er klar fra Realdania; det hedder hovedgader og centrum som udgangspunkt. Der er ikke et komma, der ikke passer 100 procent i forhold til det, Realdania vil støtte, mener Vilja Lange, der håber, at Assens Byråd vil bakke op om projektet også.

- Vi møder ingen, der siger, det er en skør idé. Vi møder nogle, der spørger, om kommunen har råd. Vores svar er, har de råd til at lade være, når vi har regnet os frem til, at driften kan hvile i sig selv. Vi har haft hjælp fra økonomer og Visit Assens, og driften kan hvile i sig selv med nogle forskellige indtægter, siger Vilja Lange og nævner værkstedsleje, brugerbetaling og udsalg fra galleriet som oplagte indtægtskilder.

- Vi skal aldrig tjene penge. Hver eneste overskudskrone i vores koncept skal gå til at enten nedsætte brugerbetalingen eller opgradere værkstederne. Vi er et rent filantropisk foretagende, og vi er ikke i konkurrence med nogen, siger Vilja Lange.