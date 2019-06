Bylaug køber hjertestarter

Kirke Søby: Det er lykkedes bylauget i Kirke Søby at samle penge sammen til en hjertestarter.

Derfor inviterer bylauget til en uhøjtidelig andagt søndag 23. juni kl. 17 i Søby Kirke. Andagten bliver forestået af sognepræst Leni Hansen, som markerer offentliggørelsen af hjertestarteren, og man fejrer efterfølgende dette med et lille hjertestyrkende glas. Derefter kan man fortsætte til et sankthans-arrangement i Grusgraven i Kirke Søby eller et andet privat arrangement. Hjertestarteren hænger i et skab på sognehusets facade. Bylauget skal løbende føre tilsyn med hjertestarter og - skab, og lauget håber, at der er nogle, som har lyst til at påtage sig denne tjans. Bylauget håber snarest at få arrangeret en form for introduktion af, hvordan hjertestarteren skal betjenes. /EXP