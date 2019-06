Byfolden skal være det naturlige sted at mødes

Det er en årelang tradition at samles i Gummerup omkring sankthansbålet klokken 21. I år er midsommerfesten udvidet med et par timer, for Borgergruppen for Køng-Gummerup og Højrup har arrangeret indvielse af det nyrenoverede samlingssted, Byfolden. Gummerup Skole lige over for og vuggestuen, der har den i sin baghave, har allerede taget den flittigt i brug, både når der skal motioneres, og når de pædagogiske læringskasser, der opbevares i bjælkehytten, skal i brug.

Gummerup/Køng: Nogle har taget mad og drikke med og installeret sig ved bord- og bænkesættene eller i medbragte klapstole. Andre sidder i den nybyggede shelter, hvor der netop denne dag også er installeret et lille bibliotek af typen, sæt en bog, du kan undvære, og lån en anden. Marie Christensen har indtaget motionsredskaberne langt fra borgmesterens tale, der lige nu lyder fra scenen. De er det bedste ved Gummerups nyrenoverede Byfolden, synes hun, der går i første klasse og tit kommer her i skoletiden.

Byfolden stammer fra 1993, da den første gang blev indviet af Glamsbjerg Kommune som et rekreativt aktivtietsområde.Derfor var der søndag tale om en genindvielse. Renoveringen er gennemført af lokale borgere med støtte fra Assens Kommune, fonde og virksomheder i lokalområdet. Også Assens Forsyning har medvirket, idet etableringen af et regnvandsbassin også indgår som en del af det rekreative område. Pladsen byder endvidere på boldbaner, legeplads og fitnessredskaber. Senest er der kommet en shelter med bålplads til.

Her mødes man

Karen og Finn Schumacker er allerede flittige brugere af Byfolden, når jagthunden Jessie skal luftes, og de er sikre på, at pladsen vil blive endnu mere brugt efter opdateringen.

- Vi kommer tit herned. Det er et flot stykke arbejde, der er gjort for at få den opgraderet med alle de aktiviteter, der er nu. Den kommer til at blive brugt meget mere, mener Finn Schumacker.

- Når man ser, der er nogen hernede, kommer der også andre herned. Det er sådan noget, der skal til, for at vi kommer hinanden med, og det er igen med til at bevare skolen, supplerer Karen Schumacker, mens "Jeg ved, hvor der findes en have så skøn", lyder fra scenen. Hun flyttede til området fra København i 2000.

- Jeg skulle egentlig bare besøge min mormor, så var der en købmandsgård til salg, fortæller hun og tilføjer, at havde den lille skole ikke også været der, var det ikke sket.

Martin Mulvad Ernst, formand for Borgergruppen for Køng-Gummerup-Højrup, håber at Byfolden også kan være med til, at folk udefra får øjnene op for områdets herligheder.

- Det er en stor glæde at se børn hernede næsten dagligt og fodboldholdet om søndagen. Kodeordet er fællesskab, men vi vil også gerne have andre til at få øjnene op for området, at de får lyst til at stoppe her, når de kører forbi med picnickurven, siger han og nævner shelteren, der måske kan trække cykelturister til.