Butikstyveri: Stjal varer for over 2000 kroner

Glamsbjerg: Det gik ellers glat hele vejen gennem butikken, for en 29-årig rumænsk kvinde, der torsdag aften ved 18-tiden forsynede sig med varer hos ABC i Glamsbjerg. Alligevel slap hun ikke godt fra sit besøg. Personale i supermarkedet var nemlig blevet opmærksomt på kvinden, og fulgte efterhende, da hun blot gik igennem kasseområdet uden at betale for sine varer. Det viste sig, at hun havde stjålet varer for 2138 kroner. Politiet blev tilkaldt, og det viste sig, at der ude på parkeringspladsen holdt en rumænsk indregistreret VW Transporter og ventede på kvinden. I den var der yderligere seks rumænere, hvis identitet politiet sikrede sig på stedet. /liw