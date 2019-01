Budgetarbejde allerede i gang: Fordelene opvejer ulemperne - for nogle

Mogens Mulle Johansen (SF): - Der er ingen, der håber, de kommer i spil, men det er dumt ikke at have tænkt på, hvordan det kan risikere at komme til at se ud. Man skal huske på, at hvis der er noget, der går helt galt, er det rart, at man på forhånd har set på, hvor det er muligt at finde noget, hvis det efterhånden er muligt i denne kommune. Der er, derfor man laver de her råderumsbeskrivelser. - Det giver altid uro i organisationen, når man begynder at liste op, hvor det kunne være henne, hvis der skulle være besparelser. Det har vi set, hver gang der har været meldinger om, at det og det kan komme i spil, hvis det bliver nødvendigt. Foto: Assens Kommune, Kasper Andersen KAFOTO

Vi har spurgt gruppeformændene for de syv partier i Assens Byråd, hvad der er godt og skidt ved rykke budgetprocessen frem og allerede nu tage hul på arbejdet.

Pia Offer Madsen (V): - Man kan ikke kalde det en forsikring, men det er en måde at være på forkant med noget, som vi i virkeligheden ikke håber bliver nødvendigt. Det gør, at skulle vi igen komme i den meget ubehagelige situation, at vi skal finde besparelser, så er vi på forkant med det, og vi har haft bedre tid til at forberede os i forhold til at træffe gode beslutninger. - Det negative er jo, at vi kommer til forholde os til nogle ting, som kan skabe usikkerhed i organisationen, og det har vi en forståelse for. Men det opvejes af det positive ved, at vi har brug for at være mere på forkant, hvis det skulle ske, at vi skal finde besparelser. Foto: Assens Kommune. Kasper Andersen KAFOTO

Poul Poulsen (R): - Når vi starter processen så tidligt, kan vi nå at få de ting, vi arbejder med, kvalificeret blandt andet ved at få dem i høring her i foråret. Debatten er åben, hvor vi før har haft budgetplanlægninger, hvor det har været lukket land, indtil vi skal forhandle det færdigt. Her er det en mere åben proces, og det har jeg talt for i flere år, at vi skulle prøve. For det er så vigtigt, når vi skal spare, at vi hører borgernes mening undervejs i stedet for bagefter. Jeg har store forventninger til denne proces. - I forhold til det, vi har haft, har jeg svært ved at se noget skidt i processen. Den har mange gode elementer. Foto: Assens Kommune. Kasper Andersen KAFOTO

Charlotte Vincentz Petersen (S): - Det gode er, at så er der bedre tid til at være bedre forberedt, og vi kan gøre noget for det, vi besluttede i Budget 2018, nemlig at partierne skulle sætte sig sammen på tværs og se, om der er nogle steder, hvor vi kan gøre ting anderledes, eller få beskrevet nogle besparelser, som måske kunne gøre lidt mindre ondt end at hele tiden tage det gammelkendte op ad skuffen. - Problemet ved at starte nu er, at oveni, at der er sparet rigtig meget, og der er to udvalg, som ikke er færdige med at spare, skal man lave yderligere råderumskataloger. Det bliver for voldsomt, og jeg tror, at usikkerheden blandt vores medarbejdere efterhånden er så stor, at det gør mere skade end gavn. Foto: Assens Kommune. Kasper Andersen KAFOTO

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF): - Er der noget, der skal gøres, er det godt at gøre det så tidligt, man kan komme i gang, så man kan få den dialog, der bør være omkring besparelser. For mig at se er det konstruktivt at tage fat på processen, så der er tid til at inddrage MED-organisationen og borgere. - Jeg kan ikke se mening i at arbejde med et råderum på to procent i den situation, vi står i, for så får vi lige netop skabt en kæmpe usikkerhed i forhold til dem, der skulle udsættes for de to procent. De ville jo skulle forholde sig til dem nu. Det giver ingen mening at skabe den usikkerhed, hvis vi i sidste ende ikke vil bruge det. Foto: Assens Kommune. Kasper Andersen KAFOTO

Ena Nørgaard (K): - Det er godt, fordi vi skal være forkant og ikke på bagkant. Det kan ikke siges mere simpelt. Vi skal holde vores økonomi i rigtig kort snor efter 2018. - Men det er skidt, at vi har behov for det. Det var da sjovere, hvis vi havde en masse penge at gøre med. Jeg kan ikke sige, at der er noget skidt ved, at vi gør det, men det er skidt, at vi skal gøre det. Selve øvelsen er fin, det er bare ærgerligt, at vi skal lave den. Foto: Assens Kommune. Kasper Andersen KAFOTO

Kaj Alstrup (Ø): - Vi har ikke mod på at sende ting i høring nu, fordi tingene er kørt helt i bund. Det såkaldte råderum kan vi ikke på nogen måde etablere nu. Flertallet har lavet så voldsomme nedskæringer, som man må håbe virker. Hvis de ikke gør, må vi tage den derfra. Det, der lægges op til nu, er at lave et økonomisk råderum, så hvis de ikke virker, har man nogle penge i reserve, man kan bruge, eller man kan kaste ind i budgetforhandlingerne til sommer. Foto: Assens Kommune. Kasper Andersen KAFOTO