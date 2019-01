Brylle Skole deltager for første gang i skakdag

Tommerup: I uge seks deltager Brylle Skole i Skolernes Skakdag sammen med knapt 300 andre skoler landet over. Det sker under mottoet "Det skal være sjovt at blive klogere."

153 elever fra Brylle dyster på kryds og tværs, og det gælder om at lægge gode strategier og udtænke snedige planer, når kongen skal forsvares.

På Brylle Skole anvendes skoleskak i understøttende undervisning og i SFO'en, og skolen afholder Skolernes Skakdag for første gang.

Skolernes Skakdag 2019 arrangeres af Brylle Skole i samarbejde med Dansk Skoleskak og partnerne Spar Nord Fonden og Politiken.