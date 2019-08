Assens: Bryggeriet Vestfyen har fået ny direktør. Det er 39-årige Rasmus Damsted Hansen, som har haft ansvaret for bryggeriets daglige ledelse siden Bryggeriet Vestfyen, som er Danmarks fjerdestørste, i februar 2019 afbrød samarbejdet med Poul Mark, som havde siddet på posten i 16 år.

Rasmus Damsted Hansen var inden da salgsdirektør i organisationen. Igennem hele sin karriere har den handelsuddannede fynbo haft fødevarer som en rød tråd, skriver Bryggeriet Vestfyen i en pressemeddelelse.

"Fra starten hos Svansø Food A/S, og siden gik turen forbi blandt andre Naked Fruit A/S, Alfred Pedersen og Søn ApS og Danpo A/S i forskellige salgsstillinger. Sideløbende tog Rasmus Damsted Hansen en Executive Master i Business Administration (MBA) fra Coventry University". "I 2015 kom Rasmus Damsted Hansen til Løgismose Meyers A/S, først som direktør for Meyers Food A/S og siden som Vice President for Off Trade & Import, inden han i 2018 kom til A/S Bryggeriet Vestfyen", står der i pressemeddelelsen.

Rasmus Damsted Hansen bor i Odense med sin kone og tre børn.