Assens: I forbindelse med visningen af den danske komedie Mødregruppen onsdag 13. februar og onsdag 20. februar holdes der babybio og baby-brunch i Tobaksgaarden.

Det indebærer, at der i tidsrummet 9.30 til 11 er mulighed for at nyde en særlig baby-brunch i cafeen, inden filmens start kl. 11.

Men baby-brunch skal forudbestilles hos Café Tobaksgaarden. /SH