Assens: Søndag 8. september holder Scleroseforeningen sin første landsindsamling til fordel for forskning i sygdommen, som i gennemsnit rammer to danskere hver dag. Også i Assens samles der ind, men der er brug for flere, der kan afse et par timer med raslebøsssen. Har du mulighed for at give et par timer i den gode sags tjeneste, kan du melde dig som indsamler på www.sammenmodsclerose.dk /liw