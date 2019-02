Britta Schall Holberg: Har vi embedsmandstyre i Assens Kommune?

Er der nogen der kan forklare mig, hvordan det kan forekomme, at kommunaldirektøren i Assens, Finn G. Johansen, alene kan udløse 450.000 kroner til en advokat til at se på vindmøllesagen uden at få accept af det i økonomiudvalget eller andre udvalg?

Der blev spurgt til dette på byrådsmødet sidst i januar fra en af de lokale politikere, og borgmesteren svarede, at det var administrationens suveræne ret at udløse en sådan udgift til en advokat uden indblanding fra politikerne. Det var vi nogle, der på tilhørerpladserne hørte med nogen forundring.

Nu gentager Assens Kommunaldirektør svaret i Fyens Stiftstidende den 14. februar: Kommunaldirektøren er citeret for at sige, at han gerne vil have på plads, at det er hans beslutning at hyre et advokatfirma til 450.000 kroner og ikke borgmesterens eller nogen anden politikers. Han siger: "Det er vigtigt at pointere, at jeg har valgt at trække noget ekspertise ind, sådan at jeg er sikker på det grundlag, jeg rådgiver byrådet på".

Det lyder jo smukt, men hvordan kan en sådan udgift udløses og vedtages, uden at politikerne har givet accept eller måske endda er orienteret i en situation, hvor politikerne prøver at forklare borgerne, hvor nødvendigt det er at spare overmåde drastisk på kerneydelserne i forhold til børn og ældre? Og i en situation, hvor borgerne skal lide under disse utilstedelige besparelser?

Mon ikke Assens Kommunes administration får noget for lang snor?