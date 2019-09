Brevskrivning. Borgmesterens aktivitet

Lokaldebat: Borgmesteren forsøger at fremstå aktiv ved - næsten inden den nye regering har sat sig i stolene - at skrive breve til relevante ministre om, at Assens Kommune mangler penge og herunder en ny udligningsreform. Efterfølgende beklager han sig over, at svarene ikke kan bruges til meget.

Så fremstår det som om, årsagen til ommunens dårlige økonomi ligger hos den nye socialdemokratiske regering. Mange glemmer sikkert, at borgmesterens rejser til hovedstaden for at tale med ministre i den tidligere regering - fra samme parti som borgmesteren - ikke gav noget resultat, udover et billede i avisen. I realiteten gold aktivisme.

Borgmesteren ved godt, at hvis en ny udligningsreform besluttes, kan den ikke nå at træde i kraft, inden der er kommunalvalg igen. Borgmesterens evige jammer over, at "det er de andres skyld", bliver borgerne trætte af. Det spærrer for den konstruktive debat om, hvad der kan og bør gøres.

Ikke alle ringe økonomiske forhold i Assens Kommune skyldes udefra kommende forhold, men derimod forkerte prioriteringer og manglende rettidig omhu. Den stadige nedskæring på velfærden bidrager til en negativ spiral, som gør Assens Kommune stadig fattigere, men er også med til at tale kommunen ned med faldende befolkningstal og huspriser til følge.

Lige nu har Assens Kommune den 10. ringeste udvikling i huspriserne blandt kommunerne. Det er tegn på, at få familier ønsker at flytte til Assens, men også at flere flytter væk, fordi Assens bliver en stadig ringere kommune at blive gammel i.