Bredbåndspulje: 2,7 millioner til Assens Kommune

136 adresser i Assens Kommune kan se frem til at kunne downloade film og surfe på internettet i højere hastighed.

Fire områder i kommunen får nemlig del i bredbåndspuljen, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet deler ud. I alt får de fire projekter 2.795.222 kroner at etablere lynhurtigt internet med.

Det største projekt er i Ørsted Grave og Moselundområdet, hvor der gives 1.052.264 kroner til etablering af hurtigt internet til 51 husstande.

35 ejendomme omkring Nedermarken mellem Kerte og Aarup får 636.837 kroner til bredbånd.

Verninge, Sydmark og Lundegård får 890.498 til 30 ejendomme, mens det i Jarlebjerg og omegn er 20 ejendomme, som får glæde af 215.623 kroner.

Bredbåndspuljen fordeler 108.573.456 kroner til 4602 adresser fordelt på 91 projekter i hele landet.

- Et Danmark i balance er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor målrettede vi i sommer puljen mere mod tyndt befolkede områder, og det ser klart ud til at have virket. Over 98 procent af adresserne ligger nu i landzone.

- Det gør mig rigtig glad, at det især er borgere, hvor der er langt mellem husene, som vil modtage penge fra bredbåndspuljen, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse om uddelingen af puljen.