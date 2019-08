Bredbånd. Hvorfor vente på bredbåndspuljen i Assens?

Lokaldebat: 24. juli kunne man på Fyens.dk læse, at Assens Kommune vil give 1000 kroner i tilskud pr. husstand, der søger og bliver tildelt Energistyrelsens bredbåndspulje. Samtidig opfordres borgerne til at starte deres egne lokale arbejdsgrupper, så der kan blive gravet kabler ned i området.

Som repræsentant for de mobile bredbåndsforbindelser undrer jeg mig over kommunens ensidige fokus på bredbåndspuljen, som kun omfatter de kablede af slagsen. Langt de fleste husstande kan få en god forbindelse med mobilt bredbånd, som blot kræver en stikkontakt, en router og et simkort.

Derfor vil jeg anbefale kommunens borgere at besøge Energistyrelsens side www.tjekditnet.dk, hvor man kan indtaste sin adresse og få at vide, hvilke hastigheder man kan forvente af mobilt bredbånd på egen matrikel. Hvis man er i tvivl om en hastighed er 'nok', er det værd at notere sig, at Netflix for eksempel anbefaler 5 Mbit/s download til streaming i HD-kvalitet. Og uanset hvad er det relativt nemt at afprøve, om løsningen dækker husstandens behov, før man beslutter sig for at grave hele kommunens fortove og indkørsler op.